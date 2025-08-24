Ричмонд
Матч-центр
Андрей Коваленко о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Не совсем понятно, почему клуб так долго тянул»

— Как прокомментируете новость о том, что свитер еще одной легенды России — Серея Федорова — будет выведен из обращения клубом «Детройт Ред Уингс»?

— Отличная новость, пусть она и запоздала лет на двадцать.

Запомнил Сергея еще в самом начале 90-х годов, когда он играл за ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова, а меня как раз призвали в армейскую команду. Играл вместе с ним за сборную России — например, на Олимпиаде-1998 и Кубке мира-1996, девять лет играл против него в НХЛ.

Центрфорвардов такого масштаба в то время можно было пересчитать по пальцам одной руки — начиная с Уэйна Гретцки. Сергей полностью заслужил такое решение со стороны «Детройта», более того, не совсем понятно, почему этот клуб так долго тянул.

— В чем «фишка» Федорова?

— В универсальности. Это единственный хоккеист того времени, который без потери качества мог сыграть на любой позиции, кроме вратарской.

Не случайно в свое время в «русской пятерке» он мог уйти и на край нападения, и в оборону. И везде быть суперполезным для команды, для ее побед в Кубках Стэнли.

— За счет чего это удавалось?

— Правильно сказали, что у Федорова — уникальное катание. В хоккее если ты катаешься, ты в порядке. Особенно в современном хоккее, — сказал олимпийский чемпион.