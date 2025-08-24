Андрей Коваленко о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Не совсем понятно, почему клуб так долго тянул»

Запомнил Сергея еще в самом начале 90-х годов, когда он играл за ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова, а меня как раз призвали в армейскую команду. Играл вместе с ним за сборную России — например, на Олимпиаде-1998 и Кубке мира-1996, девять лет играл против него в НХЛ.