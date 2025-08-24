Ричмонд
Вячеслав Козлов о возможном финале Кубка Гагарина с 2 канадскими тренерами: «Пощечиной российской школе это не будет. Меня в Северной Америке научили не смотреть в паспорта»

В сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера — Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).

— Год назад здесь же в Омске, на Фонбет Кубке Блинова, встречались будущие финалисты — «Локомотив» и «Трактор». Ожидаете ли вы, что история может повториться, только в случае с «Локомотивом» и «Авангардом»?

— Две команды, которые возглавляют тренеры из Северной Америки. «Локомотив» — чемпион. «Авангард» усилился и будет претендовать на высокие места. Это интересное противостояние.

— Если финал КХЛ будет с участием двух канадских тренеров — это можно воспринять как пощечину российской школе?

— Нет, не будет. Меня в Северной Америке научили не смотреть в паспорта. Неважно откуда он. Важно, чтобы был хороший человек и хороший тренер, — сказал бывший тренер «Динамо».