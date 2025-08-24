Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Тамбиев о работе в штабе Казахстана на ЧМ: «Увидел, куда движется хоккей, несколько идей привнес в “Адмирал”. Для себя понял: я все-таки не помощник, ближе роль главного тренера»

"Хочу поблагодарить сборную Казахстана и Олега Владимировича Балякина за приглашение. Для меня это был большой опыт.

Источник: Спортс"

Я никогда не работал помощником, а тут попробовал себя в этой роли. Это совсем другая профессия.

Посмотрел, как готовятся сборные США, Чехии, Швейцарии, Германии. Увидел, куда движется хоккей, чем он отличается от КХЛ. Несколько идей уже привнес в «Адмирал».

Но для себя понял: я все-таки не помощник. По духу, по характеру мне ближе роль главного тренера. Когда ответственность на тебе, когда ты руководишь процессом. Это разные профессии, и мне интереснее именно быть главным«, — сказал главный тренер “Адмирала”.