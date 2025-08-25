Ричмонд
Зайдер о сборной Германии на Олимпиаде-2026: «Я знаю, что мы не фавориты, но хотим бросить вызов всем громким именам. Надеюсь, немецкие игроки станут брендом в НХЛ»

"Я знаю, что мы не фавориты, но мы хотим бросить вызов всем громким именам. Ну и просто постараться стать лучше.

Источник: Спортс"

Хочется сделать себе имя за океаном. Надеюсь, со временем немецких игроков в НХЛ будет еще больше, и мы станем своего рода брендом.

Я думаю, что будет здорово, когда все нынешние игроки соберутся в одной команде. Мы сможем показать, на что мы способны.

Я стараюсь быть связующим звеном между разными поколениями. Моя задача — наладить контакт со всеми, найти общий язык и создать позитивную атмосферу в раздевалке.

Все остальное придумывается по ходу дела. Особенно на льду. Не нужно делать больше, чем ты привык. Надо быть собой — и этого достаточно«, — сказал защитник “Детройта”, ставший капитаном сборной Германии на ЧМ-2025.

Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр — первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026.