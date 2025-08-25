Римашевский о «Сан-Хосе»: «Общаюсь со скаутом и тренером по развитию. У команды идет перестройка, обычное дело в НХЛ. Посмотрим, что будет через 5 лет»

— Кстати говоря, у тебя контракт с «Динамо» был продлен до 2026 года. Есть мысли уехать в Северную Америку?
— Мысли, конечно, есть. Но все будет зависеть от того, как я себя покажу в следующем сезоне.
— За два последних сезона была хоть какая-то связь с «Сан-Хосе», который тебя задрафтовал?
— Мы созваниваемся и списываемся со скаутом и тренером по развитию. Они постоянно мне подсказывают и узнают, как у меня дела.
— Что случилось с ними в прошлом сезоне?
— В прошлом году в команду завели нескольких молодых ребят. Идет перестройка состава, это обычное дело для клуба НХЛ. Ничего страшного в этом нет. Посмотрим, что будет с командой через пять лет.
— Может быть, Егор Римашевский через пять лет станет лучшим бомбардиром сезона в «Шаркс»…
— Будем работать над этим! — сказал Римашевский.