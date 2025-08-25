Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рябыкин о «Локомотиве» на турнире в Омске: «Целью было предложить игрокам обновленную схему. С этой точки зрения Хартли остался очень доволен»

— Действующий обладатель Кубка Гагарина завоевал на Кубке Блинова третье место. Огорчены?

Источник: Спортс"

— «Локомотив» всегда ставит перед собой только победную задачу. Но нужно понимать, что турнир — предсезонный и нашей основной целью было предложить хоккеистам обновленную схему игры, адаптировать их к ней.

С этой точки зрения главный тренер Боб Хартли остался очень доволен омским турниром. Хоккеисты быстро перестраиваются и быстро адаптируются.

— К чему конкретно?

— Детали — не совсем для прессы. Но в общих чертах мы уже говорили, что хотим играть более агрессивно в средней зоне и зоне соперника.

С этой точки зрения многие моменты в нашей игре обнадежили. Главный тренер отметил, что команда быстро схватывает изменения, — сказал ассистент главного тренера ярославского клуба.

Сурин об игре «Локомотива» при Хартли: «Мы уже понимаем, что делать. Но нужно еще настроить рояль. Это проблематично, когда меняется система».