Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа — сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает"

— Нынешняя линия защиты уступает прошлогодней?

— Этот вопрос логичнее задать в начале сезона. Мы даем всем ребятам шансы себя проявить, в том числе Андрею Прибыльскому. Хотим посмотреть, как он проявит себя.

Год назад у нас была первая пара Дронов — Кэмпфер, второй завершил карьеру. Вторая пара — Телегин — Блажиевский, второй ушел, фактически мы не заменили его. Третья — Коромыслов — Дэй, оба остались, получили шансы после ухода Блажиевского. Наша игра в начале сезона даст ответ.

У нас ушло много хороших игроков, не только защитников. Нельзя просто взять и сразу полностью заменить Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Прибыльский заслужил шанс своим профессионализмом, характером, рабочей этикой. В плей-офф он не сыграл, но эти качества не остались незамеченными, посмотрим, как он себя проявит. У него более 130 матчей в КХЛ, еще увидим, что он покажет.

Дэй подошел к предсезонке в великолепной форме, это показывает, каким он хочет предстать. Посмотрим, как все будет складываться.

— Нет ли в трансферной политике перекоса в атаку в ущерб защите?

— Мы стали другой командой после прошлого сезона. Моя работа как тренера — сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает. В понедельник не определяют состав на воскресенье.

Мы будем пробовать разные звенья и сочетания, только потом можно будет сказать, что чего-то не хватает в составе, какого-то пазла, что есть перекос, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.