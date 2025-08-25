Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа — сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает"

У нас ушло много хороших игроков, не только защитников. Нельзя просто взять и сразу полностью заменить Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Прибыльский заслужил шанс своим профессионализмом, характером, рабочей этикой. В плей-офф он не сыграл, но эти качества не остались незамеченными, посмотрим, как он себя проявит. У него более 130 матчей в КХЛ, еще увидим, что он покажет.