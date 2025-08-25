Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал — будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках.

Источник: Спортс"

В регулярном чемпионате «Кэпиталс» заняли 1-е место на Востоке. В плей-офф клуб уступил «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1−4.

— Прошлую регулярку «Вашингтон» жил предвкушением рекорда от Александра Овечкина. Как эта погоня отражалась на команде?

— На самом деле не особенно. Все шло своим чередом, а все понимали, что не нужно заострять на этом свое внимание. Играли каждый матч и настраивалась в них на победу.

Каждый исполнял свою роль и понимал — будет командный успех, придет и личный у Александра Овечкина.

— В итоге все сложилось великолепно, хотя многие не верили в вас. Вы знали об этом и как реагировали?

— Конечно, мы слушали все эти мнения и прогнозы, но четко понимали, что хотим все это опровергнуть. Ребята горели желанием доказать, что мы классный коллектив и в принципе провели отличный регулярный отрезок.

Да, немного жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный, — сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше