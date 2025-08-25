Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с “Авангардом”. Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»

Хоккеист перешел в «Автомобилист».

Источник: Спортс"

— Почему вы покинули «Авангард»?

— Я думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Однако они так и не сделали мне конкретного финального предложения, я больше не мог ждать.

— Если верить Алексею Сопину, контрактное предложение лежало у вас на столе с января. Прокомментируйте это.

— Мне нужно было время, чтобы обсудить все детали с семьей. Однако я сказал менеджерам, что «Авангард» был единственной командой, которую я рассматривал.

Они могли не беспокоиться о том, что я выберу другой клуб — однако время шло, и, скорее всего, в клубе решили выбрать иной путь, — сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше.