Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Демидов — 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер — 1-й, Никишин — 11-й, Силаев — 24-й, Симашев — 31-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди полевых игроков на сезон-2025/26.

Источник: Спортс"

Первое место в топ-75 занял защитник Мэттью Шефер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс»).

2. Иван Демидов («Монреаль»).

3. Майкл Миса («Сан-Хосе»).

4. Зэйн Парех («Калгари»).

5. Зеев Байум («Миннесота»).

6. Портер Мартон («Филадельфия»).

7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»).

8. Джеймс Хэгенс («Бостон»).

9. Беркли Каттон («Сиэтл»).

10. Райан Леонард («Вашингтон»).

11. Александр Никишин («Каролина»).

…24. Антон Силаев («Нью-Джерси»).

…31. Дмитрий Симашев («Юта»).

…39. Данила Юров («Миннесота»).

…72. Никита Артамонов («Каролина»).

…75. Даниил Бут («Юта»).