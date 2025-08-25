Демидов — 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер — 1-й, Никишин — 11-й, Силаев — 24-й, Симашев — 31-й

Первое место в топ-75 занял защитник Мэттью Шефер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс»).
2. Иван Демидов («Монреаль»).
3. Майкл Миса («Сан-Хосе»).
4. Зэйн Парех («Калгари»).
5. Зеев Байум («Миннесота»).
6. Портер Мартон («Филадельфия»).
7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»).
8. Джеймс Хэгенс («Бостон»).
9. Беркли Каттон («Сиэтл»).
10. Райан Леонард («Вашингтон»).
11. Александр Никишин («Каролина»).
…24. Антон Силаев («Нью-Джерси»).
…31. Дмитрий Симашев («Юта»).
…39. Данила Юров («Миннесота»).
…72. Никита Артамонов («Каролина»).
…75. Даниил Бут («Юта»).