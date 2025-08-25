Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков"

— Что не получалось в большинстве сегодня? Переживаете ли вы за игру Ливо?

Источник: Спортс"

— Без сомнений могу сказать, что мы стали более мастеровитой командой, чем год назад. Вижу это каждый день после тренировок на льду, как ребята работают с шайбой, создают. Отсутствие голов и реализации большинства — стоит отметить вратаря соперника, он провел отличный матч.

У меня нет причин переживать за кого-то из новичков, за кого-то из игроков. У нас много опытных хоккеистов, которые понимают, что мы начали позже других команд. Верю только своим глазам и вижу, что результат придет.

Не могу точно сказать, что спустя две недели в 19:00 в Ярославле мы будем лучшей командой на площадке, но это точно придет. Увы, я не предсказываю будущее и не могу точно сказать, когда это случится.

— Состав сильно обновился, тренерский штаб — тоже. Достаточно ли у вас времени на подготовку?

— Очень рад, что тренеры, с которыми я работал в прошлом году, получили повышение. Борис Миронов стал главным тренером «Лады»: год назад я сказал, что такие переходы льстят организации, в которой они работали.

С Марио Рише я работал в 2004—2008 годах, этим летом я общался с 14 кандидатами на позицию тренера защитников. В конце этих поисков я позвонил Марио и спросил, заинтересован ли он работать в «Тракторе». Мы хорошие друзья с Марио.

Говоря о Дмитрии Черных и Дмитрии Костромитине: у меня есть цель развить тренеров, чтобы по окончании моей работы в «Тракторе» тут были наставники, которые смогут поучиться на моем опыте, опыте Марио, других работавших здесь тренеров. Я вижу большой потенциал у этих парней. Надеюсь, они станут главными тренерами здесь или где-то еще в лиге, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.