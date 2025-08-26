Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»

После травмы Вейдемо не появлялся на тренировках.
"Шайба сильно ударила меня по уху, и оно довольно сильно зазвенело. Это происходит так быстро, что не успеваешь среагировать. Я сразу почувствовал, что это нехорошо.
Я совсем ничего не слышу одним ухом. Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас ничего делать не нужно, можно подождать с операцией", — рассказал Лукас Вейдемо в интервью Falu-Kuriren.
Шведский нападающий был задрафтован «Монреалем» в 2015 году под 87-м общим номером. Он провел 13 матчей в НХЛ за «Канадиенс» и забил 2 гола.
С сезона-2023/24 Лукас Вейдемо играет за «Лександ» в чемпионате Швеции.