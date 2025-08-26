Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»

Защитник Холлоуэлл ранее играл в системе «Торонто». Нападающий Джо Торнтон завершил карьеру в октябре 2023 года.

Источник: Спортс"

— Джо Торнтон говорил о вас, что вы отличный парень. Что вы можете рассказать о нем?

— Когда я рос, я всегда видел Джо Торнтона. Когда он приехал в «Торонто», это было во время ковида, и мы должны были быть на карантине. Я жил рядом с некоторыми ребятами, и Джо был там. Мы быстро нашли общий язык.

В следующем году, даже когда меня поднимали или вызывали, он всегда находил время для меня, заставлял чувствовать себя комфортно. Он очень веселый, энергичный, заряжает всех окружающих. Я всегда буду помнить наше время вместе, это было очень здорово.

— Он рассказывал, что пытался познакомить вас с музыкой The Doors, Джими Хендрикса, а вы больше любите современное.

— Летом я ездил в Сент-Томас, он оттуда, недалеко от Ниагарского водопада. Когда мы ездили куда-то вместе, он ставил свою рок-музыку, пытался приучить меня. Мне это нравилось, это было хорошо, но я все же больше фанат кантри-музыки.

— Какие советы он давал?

— Думаю, главная его мысль была в том, чтобы ко всему относиться просто. У него всегда улыбка на лице, всегда шутил. Он никогда не был слишком серьезным.

Он говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. Будь спокоен, чувствуй себя хорошо, — сказал канадский защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл.