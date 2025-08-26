Ричмонд
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»

В это межсезонье несколько клубов расторгли долгосрочные контракты с игроками, а лучший бомбардир «Динамо» Никита Гусев тренировался в клубе на просмотровом контракте.

Источник: Спортс"

— В это межсезонье было очень много спорных решений со стороны клубов КХЛ, которые не лучшим образом влияли на имидж лиги. Как, на ваш взгляд, с этим можно бороться?

— Очень жаль, что в лиге сейчас нет профсоюза хоккеистов, это был рабочий инструмент, который держал лигу. При профсоюзе ни у кого не было возможности расторгнуть пятилетний контракт с хоккеистом, ничего ему не заплатив.

А сейчас получается, что смысл в пятилетних контрактах совершенно утерялся, сейчас подписание долгосрочных соглашений ничего не значит. Хоккеисту просто выплачивают 25% от зарплаты за первый год и выкидывают из команды в начале сезона, а так делать нельзя.

— А поверят ли игроки в идею нового профсоюза, с учетом того, как закрывался предыдущий?

— Когда профсоюз только начинал свою деятельность, он очень хорошо работал и контракт хоккеистам в случае расторжения полностью выплачивался. Первые три года профсоюз очень неплохо работал.

В него все верили, потому что там были собраны хорошие игроки: и Коваленко, и я, и Алексей Морозов, и еще много других ребят. Поэтому никого не надо было уговаривать туда вступить.

Плюс поддерживала лига, на тот момент в КХЛ нельзя было играть не членам профсоюза. А сейчас такого уже нет.

— То есть вы считаете, что создание нового профсоюза — единственный шанс нормализовать ситуацию с контрактами в КХЛ?

— Или так. Или нужно регламент лиги менять, — сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.