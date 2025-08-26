Ричмонд
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска — это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»

Ранее клуб занял второе место на домашнем Фонбет Кубке Блинова.

Источник: Спортс"

— Я так и не понял, почему в городе, который собирал на каждом матче предсезонного турнира более 10 тысяч болельщиков, его главный клуб позволяет себя так вести.

— Как?

— Судя по прессе, «Авангард» проводил предсезонный сбор в Санкт-Петербурге, а теперь представление новой формы проведет в Москве.

Говорю здесь даже не о бездонном бюджете. А о том, что это какой-то провинциальный подход — руководство «Авангарда» словно бы стесняется Омска и Сибири. Родной город тебя обожает, аншлаг за аншлагом даже на предсезонных турнирах — а ты от него убегаешь в большие столицы. На мой взгляд, это просто неуважение к своему болельщику.

Кстати, такой ущербный подход проявляется и в селекции «Авангарда». Со своими — от Курьянова до Ткачева — там не церемонятся, перед иностранцами преклоняются. Хотя легионеры, которых набрал «Авангард», как минимум не сильнее Ткачева.

Опять-таки не будем спешить с выводами. Но энергетика команды — вещь тонкая, ее нельзя все время нарушать. Подозреваю, «Авангард» ждет тяжелый сезон, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о потолке зарплат в РПЛ: «Денежные контракты снизятся, но квартира у тебя будет в Москве или Петербурге. Обходные пути были даже при СССР и будут. Потолок ударит по легионерам».