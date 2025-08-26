Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска — это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»

Говорю здесь даже не о бездонном бюджете. А о том, что это какой-то провинциальный подход — руководство «Авангарда» словно бы стесняется Омска и Сибири. Родной город тебя обожает, аншлаг за аншлагом даже на предсезонных турнирах — а ты от него убегаешь в большие столицы. На мой взгляд, это просто неуважение к своему болельщику.