Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска — это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»

— Я так и не понял, почему в городе, который собирал на каждом матче предсезонного турнира более 10 тысяч болельщиков, его главный клуб позволяет себя так вести.
— Как?
— Судя по прессе, «Авангард» проводил предсезонный сбор в Санкт-Петербурге, а теперь представление новой формы проведет в Москве.
Говорю здесь даже не о бездонном бюджете. А о том, что это какой-то провинциальный подход — руководство «Авангарда» словно бы стесняется Омска и Сибири. Родной город тебя обожает, аншлаг за аншлагом даже на предсезонных турнирах — а ты от него убегаешь в большие столицы. На мой взгляд, это просто неуважение к своему болельщику.
Кстати, такой ущербный подход проявляется и в селекции «Авангарда». Со своими — от Курьянова до Ткачева — там не церемонятся, перед иностранцами преклоняются. Хотя легионеры, которых набрал «Авангард», как минимум не сильнее Ткачева.
Опять-таки не будем спешить с выводами. Но энергетика команды — вещь тонкая, ее нельзя все время нарушать. Подозреваю, «Авангард» ждет тяжелый сезон, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
