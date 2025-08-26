Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру — это стресс»

Защитник перешел в ярославский клуб в это межсезонье.

Источник: Спортс"

— А как с русским языком? Знаете что-то?

— Пока тяжело. Скачал Duolingo, начинаю учить. Но пока вообще не знаю слов. Надеюсь, скоро подберу немного.

— Где вы живете в Ярославле?

— Я живу на базе, как и многие ребята. Говорил с другими североамериканцами, они тоже отмечают: база «Локомотива» — одна из лучших в лиге. Здесь есть все, и о тебе заботятся. Все, что тебе нужно, это сосредоточиться на хоккее.

В Северной Америке такого нет, там все сам ищешь, арендуешь квартиру. Это стресс. А здесь — все сделано за тебя, не надо ни о чем беспокоиться.

— Ваша семья, девушка приедут к вам в Ярославль?

— Да. Думаю, в ноябре или декабре, на праздники. У всех работа, поэтому надолго они не могут. Но приедут на 10 дней, что будет очень здорово.

— Спрашивали про условия в КХЛ? Знаете, что придется лететь во Владивосток по 8−9 часов?

— Нет, я не знал. Байрон Фроуз, другой канадец здесь, сказал мне. Он сказал: летим пять часов, потом дозаправка, и еще пять часов.

Это сильно отличается от АХЛ, где все поездки короткие. Но я готов, это будет новый вызов. Самолеты хорошие, еда есть — жаловаться не на что, — сказал защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл.

Холлоуэлл из «Локомотива» о России и Канаде: «Здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. Я пробовал морепродукты — дома не стал бы».