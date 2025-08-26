Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт — очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»

Меня как подростка в переходный период очень манила улица. Там было весело, интересно. Что-то новое, взрослое. А на тренировку опять надо ехать на трамвае через весь город, потом возвращаться. И так каждый день. А во дворе уже никого нет, все дома. И ты жалеешь, что опять все пропустил.