Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт — очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»

— Я много тренировался, играл. Правда, в 14 лет была мысль бросить спорт.

Источник: Спортс"

Меня как подростка в переходный период очень манила улица. Там было весело, интересно. Что-то новое, взрослое. А на тренировку опять надо ехать на трамвае через весь город, потом возвращаться. И так каждый день. А во дворе уже никого нет, все дома. И ты жалеешь, что опять все пропустил.

— Что же остановило?

— Я побоялся о своем решении сказать папе. Догадывался, что он мне сделает. Но не рискнул проверить на деле. Так что я во дворе сказал, что хочу бросить. А дома не сказал. И остался в хоккее.

Потом снова начал получать удовольствие от игры, — сказал член Зала хоккейной славы Павел Дацюк.

Дацюк не планирует переезжать в Москву: «Мне нравится в Екатеринбурге — где родился, там и пригодился. Люблю наш город и людей».