Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»

У капитана «Ойлерс» остался еще один сезон по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 12,5 млн долларов в год.

Источник: Спортс"

"Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы все обсудим и заключим сделку.

В прошлом году, когда Драйзайтль находился в аналогичной ситуации, было гораздо больше давления со стороны СМИ, но мы подписали контракт в начале сентября и очень этому рады.

Так что, мне кажется, с Макдэвидом будет то же самое«, — сказал генеральный директор “Эдмонтона” Джефф Джексон на подкасте The Sheet.

Макдэвид — лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кросби — 5-й, Мэттьюс — 7-й, Ахо — 13-й, Селебрини — 19-й.