Протас о прошлом сезоне в «Вашингтоне»: «Выступил результативно и полезно, но теперь будет сложнее. Хочу доказать, что тот чемпионат не был случайным»

В прошлом регулярном чемпионате форвард из Беларуси набрал 66 (30+36) очков за 76 матчей при полезности «плюс 40». В плей-офф у него 1+1 в 6 играх.

Источник: Спортс"

— Вы провели свой лучший сезон в НХЛ. За счет чего так вышло?

— Мне кажется, что просто все сложилось для меня хорошо. Получилось выступить результативно и полезно, но при этом четко осознаю, что теперь будет сложнее. И посматривать на меня защитники будут по-другому, и действовать жестче.

Со своей стороны хочется доказать всем, что тот регулярный чемпионат был не случайным.

— Вы не только отдыхаете в Витебске, но и готовитесь здесь к следующему сезону. На какой стадии этот процесс?

— Уже постепенно заканчиваю весь намеченный комплекс. Осталось примерно неделя, максимум две. Да и до вылета в США не так много времени.

Уже в Америке продолжится работа для окончательной подготовки, — сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал — будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный».