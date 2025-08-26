Ричмонд
Рутта подписал контракт с «Серветтом» на 2 года. 35-летний чех — двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой»

Соглашение 35-летнего чеха со швейцарским клубом рассчитано на два года.

Рутта провел 466 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021).

В минувшем сезоне защитник играл за «Сан-Хосе». На его счету 54 матча и 9 (3+6) очков при полезности «минус 3».