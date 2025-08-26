Ричмонд
Плющев о «Локомотиве»: «Хартли думал, что окажется в ЦСКА 70-х, но увиденное не оправдало его ожиданий. Боб решился на перестройку, работы много»

Канадский специалист возглавил клуб в это межсезонье.

Источник: Спортс"

«Я так понял, что Боб Хартли, принимая приглашение из чемпионского Ярославля, думал, что окажется в ЦСКА семидесятых годов. Но, предположу, что увиденное в “Локомотиве” не оправдало его ожиданий.

Да, команда там быстрая, интересная, но не на голову выше других, да к тому же игравшая в осторожный, временами закрытый хоккей. Работы с ней много.

В итоге Хартли решился на перестройку, он хочет играть более агрессивно, в атаку. Но я не знаю, способен ли канадский тренер эту перестройку довести до ума. Сезон покажет", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей — без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает — команду просто сомнут».