Карпухин перейдет в «Ак Барс» по инициативе Гатиятулина — они пересекались в «Тракторе». Защитник снизит зарплату после обмена из СКА («Бизнес Online»)

Обмен со СКА возможен в ближайшее время, но «Ак Барсу» нужно освободить место под потолком зарплат. По этой причине клуб ищет варианты трудоустройства Даниила Журавлева и Артемия Князева.
Отмечается, что ради перехода Карпухин пойдет на понижение в зарплате почти в два раза.
В прошлом сезоне 27-летний защитник отметился 18 (7+11) очками в 68 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 4». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.
У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня».