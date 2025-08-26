Ричмонд
Матч-центр
Карпухин перейдет в «Ак Барс» по инициативе Гатиятулина — они пересекались в «Тракторе». Защитник снизит зарплату после обмена из СКА («Бизнес Online»)

Об этом сообщает «Бизнес Online». Раньше тренер и защитник пересекались в «Тракторе».

Источник: Спортс"

Обмен со СКА возможен в ближайшее время, но «Ак Барсу» нужно освободить место под потолком зарплат. По этой причине клуб ищет варианты трудоустройства Даниила Журавлева и Артемия Князева.

Отмечается, что ради перехода Карпухин пойдет на понижение в зарплате почти в два раза.

В прошлом сезоне 27-летний защитник отметился 18 (7+11) очками в 68 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 4». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня».