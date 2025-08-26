Ричмонд
Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал послом «Интервидения» — наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.

Источник: Спортс"

"Лучше у Александра спросить, устал ли он от внимания. У него сейчас не просто минута, а время славы. Да, это непросто, но он достойно проходит через это. Понимает, какой пример должен демонстрировать перед молодежью.

Тем более осталось не так долго — скоро новый сезон, надо будет в очередной раз доказывать, что он самый крутой хоккеист в мире.

Саша все делает правильно. У меня чувство зависти атрофировалось лет в 17, я просто очень рад за своего более молодого коллегу", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.