Алексей Дементьев: «Родители рассматривают детей как бизнес-проект, считая, что ребенок заработает миллионы, станет Овечкиным. Некоторые ищут нечестные пути, как отвоевать место в составе»

И из этого вытекает другая проблема — отсутствие специалистов, которые честно скажут, что ждет вашего ребенка. Спросите тренера детской школы, сколько человек из его команды попадут в КХЛ. Единицы только признаются, что ни одного или максимум один.
Субъективная оценка и движение простым желанием, не подкрепленным талантом, приводит к тому, что дети не попадают в состав, а родители в это время ищут нечестные пути, как отвоевать там место.
При этом не исключаю, что тренер, зная финансовые возможности каких-то родителей, может специально создавать условия, при которых отец и мать будут вынуждены оплачивать игровое время своего ребенка", — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.