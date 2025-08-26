Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»

Вчера СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) на турнире имени Пучкова.
— На что будет рассчитывать «Ак Барс» в новом сезоне?
— У нас каждый год только одна задача — максимальная.
— Что нужно делать для ее достижения?
— Быть одной командой, единым целым.
— Кого из клубов можно назвать фаворитом в новом сезоне?
— Все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. Понятно, что есть команды высокого уровня и чуть пониже. В КХЛ нет проходных соперников, со всеми нужно играть.
— Вчера особенно настраивались против бывшей команды?
— Понятно, что играл против бывшей команды. А так, настрой всегда обычный, на хорошую игру.
— СКА поменялся после прихода нового тренера?
— Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу, — сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский.