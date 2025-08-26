Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»

Ранее игрок выступал за петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга. По ходу сезона-2024/25 он перешел в «Ак Барс».

Источник: Спортс"

Вчера СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) на турнире имени Пучкова.

— На что будет рассчитывать «Ак Барс» в новом сезоне?

— У нас каждый год только одна задача — максимальная.

— Что нужно делать для ее достижения?

— Быть одной командой, единым целым.

— Кого из клубов можно назвать фаворитом в новом сезоне?

— Все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. Понятно, что есть команды высокого уровня и чуть пониже. В КХЛ нет проходных соперников, со всеми нужно играть.

— Вчера особенно настраивались против бывшей команды?

— Понятно, что играл против бывшей команды. А так, настрой всегда обычный, на хорошую игру.

— СКА поменялся после прихода нового тренера?

— Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу, — сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский.