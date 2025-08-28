Вице-президент КХЛ Точицкий об агентах: «Не были бы нужны — их бы не было. Можно забронировать любой отель, не выходя из дома, но у турагентств есть клиенты. Работа агентов в хоккее сложне

Чтобы все участники хоккейного процесса действовали в единой системе координат. Помимо этого, если мы выдаем аккредитацию агенту, это означает что КХЛ определенным образом отвечает за качество его работы. Поэтому мы убеждены, что аккредитация агентов необходима и игрокам, и лиге, и родителям, и самим агентам, и клубам.