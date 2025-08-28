Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Черкас об уходе Карпухина из СКА: «Предыдущему штабу был нужен, а в концепцию Ларионова не вписывается. Может, клуб решил разгрузить зарплатную ведомость»

27-летний защитник стал игроком «Ак Барса».

Источник: Спортс"

— Карпухин был нужен предыдущему тренерскому штабу СКА, а новому, который возглавляет Игорь Ларионов, не пригодился. В СКА же этим летом были приглашены иностранные игроки обороны.

Тренеры не видят Карпухина в составе. Хотя он молодой игрок для защитника и с хорошей статистикой. Не назову его атакующим игроком, но кто-то должен и оборонительную работу выполнять на площадке — не все же бегают вперед.

— Просто за Карпухина зимой СКА отдал Василия Глотова, одного из лучших форвардов. И, казалось, Карпухин — такой же звездный игрок, только отвечающий за оборону. Но через полгода от него отказались.

— Такое бывает, когда меняется тренер. Наверное, Карпухин не вписывается в концепцию игры, которую выстраивает Игорь Ларионов.

Может, у Карпухина была большая зарплата в СКА, мы этого не знаем, — и клуб решил «разгрузить» зарплатную ведомость, освободить место для другого игрока, — сказал бывший вратарь и тренер СКА.

СКА выплатил около 17,5 млн рублей за расторжение контракта с Карпухиным (Metaratings).