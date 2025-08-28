Ричмонд
Генменеджер «Шанхая» о КХЛ: «Потолок зарплат стоит повысить, потому что цены растут. В НХЛ потолок вообще семимильными шагами увеличивается»

Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей — он не менялся с 2020 года. Президент лиги Алексей Морозов ранее сообщил, что к сезону‑2027/28 потолок вырастет до 1 млрд рублей.

— Многие журналисты, эксперты и болельщики оценивают текущее межсезонье как самое безумное за последние годы. Согласны ли с этим? Почему так получилось?

— Трудно найти этому объяснение. Такова жизнь, такие у нас реалии. Мне кажется, это просто нужно принять.

— Алексей Морозов недавно сказал, что в следующей стратегии развития КХЛ возможно будут прорабатывать новый потолок зарплат. Нужно ли менять его в сторону увеличения? Или же он должен остаться на прежнем уровне?

— Я думаю, что как лига примет регламент, так мы и будем работать по этим законам. Далеко не секрет, что сейчас есть тенденция к увеличению потолка и пола зарплат. Это нормальное веяние.

На мой взгляд, потолок стоит повысить, потому что цены и зарплаты растут, меняются. Посмотрите на НХЛ, там потолок вообще семимильными шагами увеличивается, — сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.