Гру о канадских тренерах в КХЛ: «Работать во 2-й по силе лиге в мире — интересно. В России есть отличные тренеры — Никитин привел “Локомотив” к трофею за 4 года за счет с

— Когда «Трактор» был на первом месте на Востоке, «Авангард» назначил Ги Буше. Когда «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, в лигу пришли Хартли и Галлан. Удивило ли вас чье-то пришествие в этом сезоне?

— Когда «Трактор» был на первом месте на Востоке, «Авангард» назначил Ги Буше. Когда «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, в лигу пришли Хартли и Галлан. Удивило ли вас чье-то пришествие в этом сезоне?

Источник: Спортс"

— Касательно того, был ли я удивлен, и да, и нет. Разумеется, я знаю всех троих: и Боба Хартли, и Жерара Галлана, и Ги Буше. То, что их объединяет, это то, что они любят хоккей. Они ценят дух соперничества, который дает хоккей.

Я разговаривал с Жераром. Он не тренировал на протяжении двух лет и признался, что скучал по хоккею. Я уверен, что и Боб, который не тренировал порядка трех-четырех сезонов, также по нему скучал, как и Ги.

Даже могу сказать за себя, что когда я не работал тренером целый год и Алексей позвонил мне с предложением о работе, я сам себе признавался, что скучал без хоккея и хотел тренировать.

Поэтому уверен, что это очень интересно — работать на тренерском поприще во второй по силе лиге в мире. Хочу отметить, что никто из вами названных тренеров мне не звонил до своего подписания и решения о приезде сюда.

Я узнал об этом так же, как и многие из новостей. Но при этом, не могу не отметить, что в России есть отличные тренеры. Игорь Никитин, который за четыре года сумел выстроить в «Локомотиве» команду за счет своей философии, а мне очень близки такие команды, которые выстроены на философии, что по итогу помогло привести команду к чемпионству.

Поэтому мне будет интересно тренировать как против канадских тренеров, так и в целом, я считаю, что у нас будет конкурентоспособный чемпионат в этом сезоне благодаря тренерам, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.