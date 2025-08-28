Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ларионов об Алистрове: «Не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА. На молодых ребят посмотреть интересно, я их не видел»

В среду петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» (0:1) и занял последнее место по итогам турнира имени Николая Пучкова.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что Алистров может вернуться в «Динамо» Минск.

"Мы сыграли только два матча — и делать какие-то выводы? Дайте нам время, оно позволит команде почувствовать друг друга, сильные и слабые стороны каждого игрока, каждого звена. Не вижу смысла делать какие-то выводы по двум встречам.

Если говорить, почему я отказался от каких-то хоккеистов, даже не посмотрев их, то здесь вопрос не в том, чтобы отказаться от них… Эти игроки провели долгие карьеры. Если я бы их не видел… Вот на молодых ребят интересно посмотреть, я их не видел.

А те ребята, о которых вы говорите, которые были, они давно уже известны. Мы рады, если они ушли в другие команды, если они ушли. Кого-то не хотят брать, кто-то ушел.

Но эти люди на сегодняшний день не соответствуют тем требованиям, которые мы ставим в этой команде. Алистров тоже не соответствует этим требованиям", — заявил главный тренер СКА.