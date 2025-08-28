Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: “Вы Демидов?” Ваня ответил: “Извините, вы ошиблись”

Ранее российские хоккеисты встретились, когда Грицюк прилетел в Северную Америку для подготовки к сезону.

Источник: Спортс"

"Он увидел в моих соцсетях, что я в Оттаве, и приехал со своей девушкой на машине. Мы погуляли, пообедали вместе, и тем же вечером они вернулись.

Его везде узнают. Мы были в ресторане, и кто-то подошел: «Вы Иван Демидов?» Ваня ответил: «Нет, извините, вы ошиблись». И это в Оттаве!

В целом, все у него идет отлично. Единственный минус — это всеобщее внимание, но это небольшая цена за все хорошее«, — сказал нападающий “Нью-Джерси” Арсений Грицюк.

Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день — в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым».