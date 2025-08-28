Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: “Вы Демидов?” Ваня ответил: “Извините, вы ошиблись”

"Он увидел в моих соцсетях, что я в Оттаве, и приехал со своей девушкой на машине. Мы погуляли, пообедали вместе, и тем же вечером они вернулись.
Его везде узнают. Мы были в ресторане, и кто-то подошел: «Вы Иван Демидов?» Ваня ответил: «Нет, извините, вы ошиблись». И это в Оттаве!
В целом, все у него идет отлично. Единственный минус — это всеобщее внимание, но это небольшая цена за все хорошее«, — сказал нападающий “Нью-Джерси” Арсений Грицюк.
Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день — в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым».