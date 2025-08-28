Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вице-президент КХЛ Точицкий об игре в США и Канаде: «Пробовать силы нужно уже сформировавшимся игроком. Если дома есть возможности, какой смысл уезжать непонятно куда»

— Возможны ли ситуации, когда агент вводит в заблуждение игрока, обещая золотые горы, вывозит заграницу, и пропадает?

Источник: Спортс"

— К сожалению, такое случается. Бывает, что агент зарабатывает на выплатах от заокеанских клубов за каждого привезенного игрока. Суммы могут исчисляться десятками тысяч долларов; привез хоккеиста, отдал, получил деньги — и забыл.

Но нельзя говорить, что это массовое явление. КХЛ старается уделять таким случаям особое внимание. Поэтому при собеседовании мы специально выясняем, как работает агент, случались ли в его работе сомнительные эпизоды.

В большинстве случаев заниматься обманом невыгодно. Мир хоккея узок, сарафанное радио работает отлично. Если агент обманет, почти наверняка об этом станет известно всем, и он потеряет клиентов.

— Отъезд молодых хоккеистов за океан — это проблема?

— Проблема в том, что многие уезжают преждевременно и в разные непонятные лиги. Кто-то из них пробивается на самый верх, однако такие случаи единичны. Причем эти единичные случаи даже не из десятков, а из сотен.

Кроме того, при принятии решения об отъезде нужно прежде всего ответить себе на вопрос: зачем? Чтобы молодой игрок развивался, нужны три составляющих — тренер, с которым хоккеист прогрессирует, материальная база (возможность тренироваться) и соревновательная среда. Если дома эти возможности есть, то какой смысл уезжать непонятно куда, даже если вам обещают золотые горы?

Пробовать силы за океаном нужно уже сформировавшимся игроком, уверенным в своих силах, — сказал вице-президент КХЛ Андрей Точицкий.

Вице-президент КХЛ Точицкий об агентах: «Не были бы нужны — их бы не было. Можно забронировать любой отель, не выходя из дома, но у турагентств есть клиенты. Работа агентов в хоккее сложнее».