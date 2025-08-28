Вице-президент КХЛ Точицкий об игре в США и Канаде: «Пробовать силы нужно уже сформировавшимся игроком. Если дома есть возможности, какой смысл уезжать непонятно куда»

Кроме того, при принятии решения об отъезде нужно прежде всего ответить себе на вопрос: зачем? Чтобы молодой игрок развивался, нужны три составляющих — тренер, с которым хоккеист прогрессирует, материальная база (возможность тренироваться) и соревновательная среда. Если дома эти возможности есть, то какой смысл уезжать непонятно куда, даже если вам обещают золотые горы?