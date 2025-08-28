Ричмонд
Глотову закрыли доступ в «Хоккейный город» в Петербурге: «Начальник охраны сказал, чтобы я больше не появлялся. Посчитали, что я лишний или что-то лишнее беру»

«Хоккейный город» — учебно-тренировочная база для совершенствования хоккейного мастерства и подготовки спортсменов системы СКА.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация, что Игорь Ларионов закрыл доступ к арене бывшим игрокам команды и тем, кого он не видит в составе.

«Я занимался летом в “Хоккейном городе”. Спустя недель шесть подготовки, где-то за две недели до поездки в Челябинск, мне позвонил начальник охраны и сказал, чтобы я больше не появлялся в большом тренажерном зале в “Хоккейном городе”.

Я приходил тренироваться очень рано, в семь-восемь утра, чтобы никого не было. Но почему-то посчитали, что я лишний или что-то лишнее беру.

Со следующего лета я официально переехал на другую арену в Питере«, — сказал нападающий “Трактора” Василий Глотов.

Глотов о медосмотре в «Тракторе»: «Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером. Проходил велосипед с нагрузкой, ЭКГ, УЗИ, кардиолога, невролога, хирурга — я в порядке».