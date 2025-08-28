Ричмонд
Генменеджер «Ак Барса» о Карпухине: «Командный игрок, хорошо знаком тренерам. Сезон длинный — травмы и трансферы могут изменить защитную линию»

Бывший защитник СКА подписал с казанским клубом контракт на год.

Источник: Спортс"

"Карпухин — разносторонний защитник и командный игрок, готовый блокировать броски, вступаться за партнеров и жестко играть на пятаке. Он хорошо знаком тренерскому штабу, понимает требования к игрокам обороны, при этом уже обладает солидным опытом на уровне КХЛ.

Считаем, что его переход повысит конкуренцию и добавит глубины составу. Сезон длинный, травмы и трансферы могут изменить защитную линию, Илья поможет нам в этих ситуациях«, — сказал генеральный менеджер “Ак Барса” Марат Валиуллин.

Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал».