Набоков об учебе в университете: «Были поблажки для спортсменов, давалось не особо тяжело. Учиться должен каждый — никогда не знаешь, что будет в жизни»

— Образование нужно всем. Каждый должен учиться. Никогда не знаешь, что будет в жизни. Учеба давалась не особо тяжело. Поблажки для спортсменов были, все-таки не всегда могу присутствовать. Мне давали задания, я их делал — старался учиться.