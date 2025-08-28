Ричмонд
Набоков об учебе в университете: «Были поблажки для спортсменов, давалось не особо тяжело. Учиться должен каждый — никогда не знаешь, что будет в жизни»

— Ты теперь дипломированный специалист — тренер. Образование — страховка на будущее?

— Образование нужно всем. Каждый должен учиться. Никогда не знаешь, что будет в жизни. Учеба давалась не особо тяжело. Поблажки для спортсменов были, все-таки не всегда могу присутствовать. Мне давали задания, я их делал — старался учиться.

— Что еще делал летом?

— Отдохнул, съездил домой к родным, привел время с ними. Закрыл вопрос с учебой, постепенно готовился к сезону. Съездил в Денвер, увиделся с администрацией и тренерами «Колорадо».

— Какой твой уровень английского по шкале от 1 до 10?

— Ноль. С английским пока тяжело, но постепенно учу, занимаюсь с репетитором. Есть приложение «Дуолинго» — постепенно изучаю язык, — сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

