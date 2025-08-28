Ричмонд
Фетисов о Турнире четырех наций без России: «Печально, если НХЛ отреагировала на ультиматумы Швеции и Финляндии. Мне казалось, что это структура, которая ставит спортивные принципы превыше всего»

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал, почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».

Источник: Спортс"

«Честно говоря, странно все это. Наши ребята играют в клубах НХЛ, становятся мегазвездами. У них миллионы болельщиков, продаются их майки. А тут какие-то “потусторонние” силы выступают против этого.

Мне всегда казалось, что НХЛ — та мировая структура, которая ставит спортивные принципы превыше всего. Поэтому там не заставляли наших хоккеистов делать какие-то политические заявления. Наоборот — они оборачиваются флагом страны во время парадов победителей. Весь мир обсуждает рекорд Овечкина, Могильного ввели в Зал славы.

Недаром президенты России и США обсуждали возможность проведения хоккейного матча. Хоккейная дипломатия может стать серьезным аргументом в вопросах допуска всего спорта. Поэтому печально, если НХЛ отреагировала на эти заявления, ультиматумы Швеции и Финляндии", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.