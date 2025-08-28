Ричмонд
Разин о Владимире Воробьеве в штабе «Металлурга»: «В “Рейнджерс” он встал в “офис” Гретцки, заменил Ковалева в большинстве, отдал на Мессье, тот забил. Тренер сказал: &ldquo

"Это была наша инициатива. Я еще играл с ним. Все знают, какой авторитет у Сергея Мозякина. Почему-то оказалось, что некоторые не знают, кто такой Владимир Воробьев.

Источник: Спортс"

Вы в курсе, что он, будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», встал в «офис» Уэйна Грецки. И он заменил Алексея Ковалева на розыгрыше большинства, встал за воротами с шайбой, отдал Марку Мессье, тот забил гол и тренер ему сказал: «Вова, ты молодец, но больше так не делай». Владимир Воробьев в первых пяти играх за «Рейнджерс» заработал 10 очков".

Он работал во многих клубах, у него громадный опыт. Считаю, это большое приобретение нашего тренерского штаба«, — сказал главный тренер “Металлурга” Андрей Разин.