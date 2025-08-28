Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»

— Очень тяжело входили в игру, но добавляли от периода к периоду. Выиграли, но работы много, ребята это тоже понимают. Так скажем, на земле находимся.
— Почему не играл Соркин?
— У него травма. Сейчас в стационаре. В понедельник скажут сроки восстановления.
— Как оцените готовность к сезону?
— Команда новая. Мы [тренеры] для ребят новые. Не загружаем голову вопросом готовности, просто ежедневно разговариваем с ребятами и готовимся. Сейчас увидим детали, надо которыми нужно трудиться, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.