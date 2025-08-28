Ричмонд
Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»

ЦСКА одержал победу над красно-белыми со счетом 2:0 в матче Кубка мэра Москвы.

— Очень тяжело входили в игру, но добавляли от периода к периоду. Выиграли, но работы много, ребята это тоже понимают. Так скажем, на земле находимся.

— Почему не играл Соркин?

— У него травма. Сейчас в стационаре. В понедельник скажут сроки восстановления.

— Как оцените готовность к сезону?

— Команда новая. Мы [тренеры] для ребят новые. Не загружаем голову вопросом готовности, просто ежедневно разговариваем с ребятами и готовимся. Сейчас увидим детали, надо которыми нужно трудиться, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.