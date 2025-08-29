Спронг о ЦСКА: «Цель одна — выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний. Игры со “Спартаком” — большое дерби, ожидал, что будет атмосфера как на футболе»

— Это приятно, но это предсезонный турнир и шайбы здесь не считаются. Мы готовимся к регулярке и такой результат нам поможет.
— Ожидал увидеть такое количество фанатов сегодня?
— Мне сказали, что игры между «Спартаком» и ЦСКА — большое дерби, поэтому ожидал, что будет такая атмосфера, которая напомнила мне футбольные игры.
— Что больше всего удивило в ЦСКА?
— Москва — это потрясающий город. Я чувствую себя здесь очень хорошо. У нас есть очень сильный тренер, который выиграл в прошлом году чемпионство. Мы готовимся к сезону, разбираемся в командном взаимодействии.
— Какая у тебя задача в ЦСКА?
— Выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний, и цель стоит только одна.
— Какие индивидуальные задачи есть у тебя?
— Это мой секрет (улыбается — Спортс«“).
— Если говорить о требованиях Никитина, то они схожи с тем, что есть в НХЛ?
— Я думаю, что они немного разные. У каждой команды КХЛ есть свой стиль и он уникален. «Динамо» больше играет в обороне, «Спартак» более агрессивный. Мы готовы к каждой команде! — сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.