Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество — и это Сидни. У наших соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»

"Мы вчера обсуждали, есть ли у канадцев вообще какое-то преимущество сегодня, и оно есть. Это Сидни Кросби. Если посмотреть на наших главных соперников, ни у кого из них нет такого игрока. Значение этого трудно переоценить.
Мы снова увидели это на Турнире четырех наций: у него невероятный дар объединять людей. Я уверен, что в команде есть ощущение: никто не хочет его подвести.
Эти игроки ощущают тяжесть ожиданий всей страны, но когда они смотрят на Кросби, то стремятся продолжить то наследие, которое он создал. Его влияние невозможно недооценить.
То, что он приносит сборной, то, как он ведет себя и представляет Канаду, — это невероятно. И это огромный плюс для нас, без сомнения", — сказал помощник генерального менеджера сборной Канады Скотт Сэлмонд.