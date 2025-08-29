Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Морозов об Овечкине и Малкине в КХЛ: «Я был бы счастлив. Если они приедут, то поднимут дополнительный интерес к лиге»

— В следующем году у Овечкина заканчивается контракт с «Вашингтоном», а у Малкина — с «Питтсбургом». Мечтаете, чтобы они уже следующим летом вернулись в Россию и стали играть в КХЛ?

Источник: Спортс"

— Все, что я могу сейчас им, — это пожелание здоровья. Чтобы они сохранили его. И чтобы были силы играть дальше.

Если они примут решение продолжить карьеру в КХЛ, я буду только рад и счастлив. Думаю, наши болельщики тоже с удовольствием поддержат их приезд и будут приходить смотреть на их игру.

Если Овечкин и Малкин приедут к нам, обязательно поднимут дополнительный ажиотаж, дополнительный интерес к лиге.

— Им найдется место под потолком зарплат? Не придется ли придумывать пункты в регламенте про вывод звезд из-под потолка, как в первые сезоны КХЛ собирался делать тогдашний президент Александр Медведев?

— В прошлом году Евгений Кузнецов приехал в СКА. И выводить из-под потолка его не пришлось. Илья Ковальчук приезжал в «Авангард» в первый сезон нынешнего потолка — его тоже никто не выводил. Их контракты полностью соответствовали регламенту КХЛ.

К тому же большие звезды у нас часто заключают соглашения, предполагающие большие бонусы. И могут заработать на этом хорошие деньги. Вот возьмите контракт Кузнецова в СКА. Если б он смог его выполнить, если бы у него не было травмы и других ситуаций, то он в итоге заработал бы деньги, сопоставимые с теми, что зарабатывал в Северной Америке.

— То есть проблем с этим в случае возвращения наших мегазвезд вы не видите?

— Давайте поживем и увидим. Дождемся, приедут ли в следующем году ребята в Россию, захотят ли играть. А если захотят, то с какими командами подпишут контракты.

Это будут команды, у которых окажется достаточно места под потолком зарплат, чтобы подписать хоккеистов такого уровня, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Депутат Журова о будущем Овечкина: «Он ближе к России, мы знаем его любовь к родине, патриотизм. Перед ним будут открыты все двери: политика, бизнес, работа тренером».