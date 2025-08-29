Морозов об Овечкине и Малкине в КХЛ: «Я был бы счастлив. Если они приедут, то поднимут дополнительный интерес к лиге»

К тому же большие звезды у нас часто заключают соглашения, предполагающие большие бонусы. И могут заработать на этом хорошие деньги. Вот возьмите контракт Кузнецова в СКА. Если б он смог его выполнить, если бы у него не было травмы и других ситуаций, то он в итоге заработал бы деньги, сопоставимые с теми, что зарабатывал в Северной Америке.