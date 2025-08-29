Ричмонд
Долганов о подготовке к сезону: «Прошел сбор в Москве. Напарником был Шестеркин, Малкин и Капризов бросали по воротам — бесценный опыт»

Следующий сезон станет третьим на уровне КХЛ для 27-летнего вратаря.

Источник: Спортс"

— Как готовились к этому сезону?

— Каждый год стараюсь найти что-то новое — для развития. На этот раз мне повезло — в Москве прошел двухнедельный сбор у тренера вратарей Всеволода Владимировича Кондрашова.

Моим напарником был Игорь Шестеркин, а бросали по нашим воротам Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Прохор Полтапов. Бесценный опыт!

— Какие моменты взяли на вооружение у Шестеркина?

— Было очень много ситуаций для анализа — например, технических. Не хочу вдаваться в детали, но, скажем так, свою систему игры в нюансах подкорректировал. Спасибо партнерам и тренеру за такой замечательный лагерь!

— Такая подготовка говорит о том, что намерены сделать ставку на предстоящий сезон?

— Да, именно так. Мне 27 лет, для вратаря это возраст, когда приближается самый пик. Еще одна мотивация — новый игровой стиль «Нефтехимика».

Вообще, за спиной есть опыт нескольких сезонов в КХЛ, уже знаешь многих соперников, понимаешь, от кого чего ждать.

Самая главная задача — по максимуму помогать команде, радовать Нижнекамск и вернуть город в плей-офф. Это как минимум, — сказал голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов.

Долганов о ВХЛ: «Чуть ли не на собаках добирались до Китая, почти сутки ехали. Однажды в Казахстане застряла “ГАЗель” с формой, даже игры перенесли».