Долганов о подготовке к сезону: «Прошел сбор в Москве. Напарником был Шестеркин, Малкин и Капризов бросали по воротам — бесценный опыт»

— Как готовились к этому сезону?
— Каждый год стараюсь найти что-то новое — для развития. На этот раз мне повезло — в Москве прошел двухнедельный сбор у тренера вратарей Всеволода Владимировича Кондрашова.
Моим напарником был Игорь Шестеркин, а бросали по нашим воротам Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Прохор Полтапов. Бесценный опыт!
— Какие моменты взяли на вооружение у Шестеркина?
— Было очень много ситуаций для анализа — например, технических. Не хочу вдаваться в детали, но, скажем так, свою систему игры в нюансах подкорректировал. Спасибо партнерам и тренеру за такой замечательный лагерь!
— Такая подготовка говорит о том, что намерены сделать ставку на предстоящий сезон?
— Да, именно так. Мне 27 лет, для вратаря это возраст, когда приближается самый пик. Еще одна мотивация — новый игровой стиль «Нефтехимика».
Вообще, за спиной есть опыт нескольких сезонов в КХЛ, уже знаешь многих соперников, понимаешь, от кого чего ждать.
Самая главная задача — по максимуму помогать команде, радовать Нижнекамск и вернуть город в плей-офф. Это как минимум, — сказал голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов.
Долганов о ВХЛ: «Чуть ли не на собаках добирались до Китая, почти сутки ехали. Однажды в Казахстане застряла “ГАЗель” с формой, даже игры перенесли».