Веккионе об Овечкине: «Машина, может играть хоть до 45 лет. Когда он побил рекорд Ягра, была большая вечеринка и много пива»

Ранее форвард «Барыса» выступал за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.

Источник: Спортс"

— У российских болельщиков «Вашингтон» прежде всего ассоциируется с Овечкиным. Есть истории про него?

— Я сыграл всего один матч, но он сразу взял меня под свое крыло. Евгений Кузнецов — тоже. Мы сидели рядом в раздевалке, он подсказывал мне, выводил на бросок. Все парни в «Вашингтоне» были дружелюбны.

Я был с командой, когда Овечкин побил рекорд Яромира Ягра (имеется в виду достижение Ягра по голам в регулярках НХЛ. Овечкин превзошел чеха 16 марта 2022 года, спустя 3 дня Веккионе провел единственный матч в НХЛ — Спортс«“). Была большая вечеринка, много пива, празднований. Приятно быть частью этого.

Он просто машина — может играть и забивать хоть до 45 лет. Желаю ему всего самого лучшего, — сказал Майк Веккионе.

Веккионе об обмене из «Трактора»: «Это бизнес — никаких обид, я даже не успел присоединиться к команде. Это дополнительная мотивация для меня».