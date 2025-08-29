Веккионе об Овечкине: «Машина, может играть хоть до 45 лет. Когда он побил рекорд Ягра, была большая вечеринка и много пива»

— У российских болельщиков «Вашингтон» прежде всего ассоциируется с Овечкиным. Есть истории про него?
— Я сыграл всего один матч, но он сразу взял меня под свое крыло. Евгений Кузнецов — тоже. Мы сидели рядом в раздевалке, он подсказывал мне, выводил на бросок. Все парни в «Вашингтоне» были дружелюбны.
Я был с командой, когда Овечкин побил рекорд Яромира Ягра (имеется в виду достижение Ягра по голам в регулярках НХЛ. Овечкин превзошел чеха 16 марта 2022 года, спустя 3 дня Веккионе провел единственный матч в НХЛ — Спортс«“). Была большая вечеринка, много пива, празднований. Приятно быть частью этого.
Он просто машина — может играть и забивать хоть до 45 лет. Желаю ему всего самого лучшего, — сказал Майк Веккионе.
Веккионе об обмене из «Трактора»: «Это бизнес — никаких обид, я даже не успел присоединиться к команде. Это дополнительная мотивация для меня».