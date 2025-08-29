Ричмонд
Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»

В начале июля форвард «Авангарда» выложил фото с капитаном «Вашингтона» и бывшим игроком НБА, подписав его: «Bad boys».

Источник: Спортс"

— Летом видела фотографию, где вы были вместе с Александром Овечкиным и Тимофеем Мозговым. Вы отдыхали в одном месте?

— Да, пересеклись на отдыхе, играли вместе в волейбол. С Тимофеем мы там познакомились, с Александром мы до этого пересекались в сборной, в НХЛ играли друг против друга. Это было в Турции, в отеле. Там вообще очень много спортсменов разных видов спорта отдыхают.

— Вы продолжаете общаться с Ильей Ковальчуком? Все-таки вместе играли и в СКА, и в «Лос-Анджелесе».

— Сейчас меньше, конечно. Когда я приехал в Лос-Анджелес, он еще там жил, потом вернулся. Наше общение — это скорее товарищество, которое складывается в команде: когда ты находишься рядом, ты много общаешься, тебе комфортно, но дальше оно редко выходит.

Может, это даже не совсем дружба, а именно хорошее товарищество. Илье я очень благодарен — в Лос-Анджелесе он мне помогал, в СКА тоже в первое время очень много поддерживал. Потом время идет, все расходятся по разным сторонам.

Если мы встречаемся, всегда приятно пообщаться, но специально ездить друг к другу — таких людей в моей жизни совсем немного, — сказал Николай Прохоркин.

Прохоркин о профессионализме: «Дацюк — единственный, кто достучался до меня. Он переломил мое отношение — примером показывал, что нужно работать над собой».

