Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»

— Большим фактором для меня было желание жить в Москве, в месте, где мне будет комфортнее всего. Говорил с русскими ребятами, с которыми мы играли вместе раньше, они сказали мне, что в Москве мне будет лучше всего. Здесь есть несколько команд, я знаю об этом, но мой выбор пал на самую легендарную из них.