Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»

— У вас было несколько предложений в КХЛ в это межсезонье. Что стало ключевым фактором при выборе команды?

Источник: Спортс"

— Большим фактором для меня было желание жить в Москве, в месте, где мне будет комфортнее всего. Говорил с русскими ребятами, с которыми мы играли вместе раньше, они сказали мне, что в Москве мне будет лучше всего. Здесь есть несколько команд, я знаю об этом, но мой выбор пал на самую легендарную из них.

Честь для меня — играть за эту команду. За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым. Много других хороших команд на меня выходило, но выбор пал на ЦСКА, я хотел играть здесь.

— С кем вы общались, если не секрет?

— С Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, с ними играли вместе за «Вашингтон». Конечно, я и самостоятельно что-то выяснял, но этим троим ребятам я звонил и задавал интересующие меня вопросы, — сказал форвард ЦСКА.