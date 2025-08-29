Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две на улицу не выходил. Сочи раньше — таксисты и шашлык, а сейчас — мегаполис, вся страна летает кататься на лыжа

И как-то еще у меня травма была, мне со словаками там на колено упали. Поэтому я там время пропустил, не играл после Олимпиады, и у меня не депрессия — я не знаю, что — ну, может быть, она и была, но я не знаю, как это чувствуется, но было какое-то чувство подавленности, просто не апатии даже. Я ходил, тренировался, все понимал, что надо, но вот чувство недосказанности какой-то, вот именно вины перед болельщиками, перед той атмосферой, которая была. Да, это очень долго было еще.