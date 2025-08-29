Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две на улицу не выходил. Сочи раньше — таксисты и шашлык, а сейчас — мегаполис, вся страна летает кататься на лыжа

Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале — 1:3.

Источник: Спортс"

— Можно я спрошу про поражение в Сочи? Я после Ванкувера дня три, наверное, ни с кем не разговаривал, настолько для меня это было… После Сочи я вообще недели две был просто как в воду опущенный, потому что я до сих пор считаю, что была суперкоманда, мы сильнее были, чем финны. Почему не получилось? И насколько как хоккеисту вот это осознавать, что это самая главная наша Олимпиада, и мы проигрываем, и ничего не идет, не получается? Единственный гол забил как раз ты, да?

— Я думаю, что это для меня лично было самое тяжелое поражение. Я тоже недели две на улицу не выходил, думал, что вот сейчас кто-то подойдет, спросит что-то.

И как-то еще у меня травма была, мне со словаками там на колено упали. Поэтому я там время пропустил, не играл после Олимпиады, и у меня не депрессия — я не знаю, что — ну, может быть, она и была, но я не знаю, как это чувствуется, но было какое-то чувство подавленности, просто не апатии даже. Я ходил, тренировался, все понимал, что надо, но вот чувство недосказанности какой-то, вот именно вины перед болельщиками, перед той атмосферой, которая была. Да, это очень долго было еще.

Да, это наверное, было до того момента, пока мы не выиграли в Корее. Потому что создано было столько инфраструктуры. Сочи раньше, мы помним, что такое было Сочи, кроме таксистов и шашлыка, я думаю, что больше не ассоциировалось ни с чем. И сейчас что это за мегаполис, куда вся страна летает кататься на лыжах или отдыхать у моря, сколько детей в Сириусе занимаются.

Поэтому понятно, что результат не очень — спортивный, — а что касается дальнейшего развития региона, это очень крутое было событие для нашей страны, — сказал экс-хоккеист сборной России.

7 лет назад сборная России провалила Олимпиаду в Сочи. Не из-за тактики и тренера — политика задавила хоккей.