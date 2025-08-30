Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»

Относительно ситуации с Игорем Григоренко, мне сложно прогнозировать, какие решения могут быть приняты. Но по факту, что может нас сдержать сказать им «до свидания» на текущий момент и не исполнять их предписания? Посмотрите на ситуацию с Иваном Федотовым в ЦСКА: она вырвалась на новый уровень и команда уже подписывает иностранных хоккеистов. Так что я думаю, может быть, стоит показать свои зубы", — сказал Дементьев.