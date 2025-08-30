Ричмонд
Каменев об отстранении за допинг: «В отличие от ситуации с Седовым, у меня другое дело. Я жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России»

15 марта КХЛ отстранила 28-летнего форварда ЦСКА за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.

Ранее московский клуб расторг контракт с защитником Никитой Седовым, у которого также был обнаружен допинг. Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что игрок «устраивает карьеру в другой стране».

"В отличие от ситуации с Седовым, у меня другое дело. Я жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России.

Да, это было для меня шоком, неожиданно. Думал, со мной это точно никогда не произойдет. Раз, и все оборвалось. Что я начал делать потом и что узнавать, говорить пока не могу.

Надеюсь, потом как все разрешится, всех поблагодарю за помощь. Что касается развития ситуации, то я знаю столько же, сколько и все. С клубом я на связи, от них тоже идет поддержка, все вместе ждем решения", — сказал Каменев.

Отмечается, что игроки, отстраненные за допинг в Европе, могут продолжать карьеру в Северной Америке.

Местные профессиональные лиги, включая НХЛ, не подписали кодекс WADA (Всемирного антидопингового агентства), а существуют в рамках собственного антидопингового регламента.