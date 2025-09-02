Меркли о «Шанхае»: «Все настроены на победу в Кубке Гагарина. Если мы будем выходить на лед с этой мыслью, все получится. Галлан знает, как побеждать, нам нужно лишь следовать его плану»

Райли Саттер, как и я, тоже родом из Калгари, поэтому мы хорошо с ним знаком. С Адамом Кленденингом я тоже ранее играл. В общем, у меня очень много знакомых ребят в составе. Как я уже говорил, мне очень приятно быть частью этой команды.