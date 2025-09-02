Ричмонд
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Меркли о «Шанхае»: «Все настроены на победу в Кубке Гагарина. Если мы будем выходить на лед с этой мыслью, все получится. Галлан знает, как побеждать, нам нужно лишь следовать его плану»

— Жерар Галлан вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первый сезон команды в НХЛ, а также побеждал со сборной Канады на чемпионатах мира. При нем в коллективе чувствуется чемпионская атмосфера?

Источник: Спортс"

— Конечно, это всегда прекрасно, когда твой главный тренер знает, как побеждать. Напомню, что, кроме успеха с «Вегасом», Галлан дважды выигрывал чемпионат мира. У него отличный победный опыт.

Галлан — один из тех тренеров, которых хочется слушать. Если мы будем выполнять все, что он от нас требует, все будет хорошо.

— С кем из ребят успели сдружиться?

— Большая часть ребят мне уже знакома, со многими из них я играл в предыдущих сезонах. Например, я выступал вместе с Райаном Спунером в минском «Динамо», мы тогда достаточно близко общались. То же самое я могу сказать и о Джозефе Душаке.

Райли Саттер, как и я, тоже родом из Калгари, поэтому мы хорошо с ним знаком. С Адамом Кленденингом я тоже ранее играл. В общем, у меня очень много знакомых ребят в составе. Как я уже говорил, мне очень приятно быть частью этой команды.

— Генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий сказал, что команде по силам выйти в финал Кубка Гагарина. Вы считаете, что это по силам, учитывая, что весь состав собрался только этим летом?

— Думаю, что в течение сезона у нас не будет никаких оправданий с отсылкой на то, что команда собралась только этим летом. Все ребята настроены исключительно на победу в Кубке Гагарина. Если мы все вместе будем выходить на лед с этой мыслью, то все получится.

К тому же, наш тренер прекрасно знает, как нужно побеждать. Нам нужно лишь следовать его плану, — сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.