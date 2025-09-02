Ричмонд
Жан-Себастьян Деа: «Петербург нравится мне архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь себя там как в России, ощущение, будто ты в центре Европы»

— Вы много путешествовали по России. На первом месте до сих пор Санкт-Петербург? Почему?

Источник: Спортс"

— Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение, будто ты в центре Европы.

Еще отмечу обязательно Казань и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же.

— Какие города в Америке для вас были наиболее комфортные? По какой причине?

— Майами — солнце, море, пляж. Моя семья живет недалеко, поэтому я приезжаю туда каждое лето, это мой второй дом, — сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.