Жан-Себастьян Деа: «Петербург нравится мне архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь себя там как в России, ощущение, будто ты в центре Европы»

— Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение, будто ты в центре Европы.
Еще отмечу обязательно Казань и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же.
— Какие города в Америке для вас были наиболее комфортные? По какой причине?
— Майами — солнце, море, пляж. Моя семья живет недалеко, поэтому я приезжаю туда каждое лето, это мой второй дом, — сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.